Messi eguaglia Xavi: 767 partite con il Barcellona

Nuovo record per Lionel Messi, ma stavolta non c'entrano i suoi goal: arriva a quota 767 partite con il Barcellona, come Xavi.

Nuovo record per Lionel Messi: l'asso argentino, titolare nella partita di Liga di stasera tra Barcellona e Huesca, eguaglia l'ex compagno di squadra Xavi con 767 partite in la maglia blaugrana.

In 17 anni trascorsi con la maglia del Barcellona (1998-2015), Xavi, ora allenatore dell'Al-Sadd in Qatar, aveva totalizzato 767 partite in tutte le competizioni giocate con i catalani, aggiudicandosi la palma di primatista di presenze all-time.

Oggi Lionel Messi lo aggancia e, nei prossimi giorni, lo supererà. Blaugrana dal 2004, Lionel Messi ha praticamente distrutto ogni record presente prima del suo avvento al Barcellona.

"È giusto che sia Messi il giocatore che ha giocato nel Barcellona più volte. È un onore per me, il giocatore che mi sorpassa è il più forte della storia del Barcellona e della storia in generale per me".

Aveva commentato con queste parole, oggi, proprio Xavi al 'Mundo Deportivo' l'ormai imminente record sfumato della sua carriera.