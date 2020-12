Messi vuole lottare per il Barcellona: "Oggi sto bene, è stata un'estate difficile"

Il numero 10 blaugrana dopo le voci di addio torna a parlare del suo rapporto con il Barcellona: "Voglio lottare per gli obiettivi davanti a noi".

Lionel Messi e il : un contratto in scadenza nel 2021, una possibilità di addio che sembrava concreta, anche se, al momento, non esistono trattative reali e il giocatore non vuole trattare.

Il numero 10, comunque, preferisce pensare al campo. Lo ha dichiarato anche in un'intervista a 'RAC1', parlando del presente e del futuro. Un futuro fatto di sfide da affrontare con il Barcellona.

“La verità è che oggi sto bene. È vero che ho passato un periodo difficile quest’estate. Veniva da prima. Ciò che è successo prima dell’estate, per come era finita la stagione, il burofax… Ne ho risentito a inizio stagione, ne ho risentito di tutto all’inizio della stagione. Oggi però sto bene, sento di aver voglia di lottare per quello che abbiamo davanti. So che il club attraversa un momento difficile, sia come società che come squadra, e tutto ciò che è intorno al Barcellona è complicato, ma non vedo l’ora”.

Con Koeman in panchina il Barcellona non è ancora riuscito a prendere il ritmo: solo quinto posto in e secondo nel girone di dietro alla . Per Messi 9 goal e 4 assist fin qui in tutte le competizioni.