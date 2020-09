Messi vs Ronaldo su FIFA 21: ratings, overall e confronto dei valori

Ancora una volta Messi Cristiano Ronaldo sono i due migliori giocatori di FIFA: tutti i valori e i ratings nell'edizione 21.

Leo Messi e Cristiano Ronaldo sono i due grandi fuoriclasse che si sono divisi trofei di squadra e personali negli ultimi 15 anni. Nella realtà, e nei videogiochi: anche su FIFA 21, nuova fatica di EA Sports, sono loro due i più importanti calciatori presenti.

RATINGS MESSI SU FIFA 21

Il rating overall di Messi su FIFA 21 è 93, che lo rende il più importante giocatore del titolo di EA sports. Un punto in meno rispetto alla passata edizione, che vedeva il fuoriclasse del primo con 94.

Valori Rating Overall 93 Velocità 85 Tiro 92 Passaggio 91 Dribbling 95 Difesa 38 Fisico 65

Per Messi gli anni avanzano, ma la sua velocità rimane di 85, comunque di due punti in meno rispetto a FIFA 20. Considerando dribbling, tiro e passaggio si è al cospetto del migliore dl gioco, anche con qualche discesa in basso, abbastanza normale, rispetto alle passate edizioni.

I VALORI COMPLETI DI MESSI SU FIFA 21

Skills: ⭐️ 4

⭐️ 4 Piede debole: ⭐️ 4

⭐️ 4 Rendimento attacco: Medio

Medio Rendimento medio: Basso

Basso Piede preferito: Sinistro

Sinistro Età: 33

33 Nazionalità:

Valore Rating Valore Rating Accelerazione 91 Agilità 91 Velocità scatto 80 Equilibrio 95 Posizionamento 93 Riflessi 94 Finalizzazione 95 Controllo di palla 96 Potenza di tiro 86 Dribbling 96 Tiro dalla distanza 94 Freddezza 96 Tiro al volo 88 Intercettazioni 40 Rigori 75 Precisione di testa 70 Visione 95 Marcatura 32 Cross 85 Contrasto in piedi 35 Precisione su punizione 94 Scivolata 24 Passaggi corti 91 Elevazione 68 Passaggi lunghi 91 Resistenza 72 Effetto 93 Forza 69 Aggressività 44

RATINGS MESSI SU FIFA 21?

Il rating overall di Cristiano Ronaldo è di 92, che lo rende il secondo giocatore più importante del gioco, appena una lunghezza dietro Messi.

Valori Rating Overall 92 Velocità 89 Tiro 93 Passaggio 81 Dribbling 89 Difesa 35 Fisico 77

Dopo il 94 di due anni e il 93 dello scorso anno, ora Cristiano Ronaldo è sceso a 92. La velocità è calata di un punto al pari del passaggio, abbastanza ovvio visti i 35 anni raggiunti per l'attaccante della .

I VALORI COMPLETI DI CRISTIANO RONALDO SU FIFA 21

Skills: ⭐️ 5

⭐️ 5 Piede debole: ⭐️ 4

⭐️ 4 Rendimento attacco: Alto

Alto Rendimento difesa: Low

Low Piede preferito: Destro

Destro Età: 35

35 Nazionalità:

Valore Rating Valore Rating Accelerazione 87 Agilità 87 Velocità scatto 91 Equilibrio 71 Posizionamento 95 Riflessi 95 Finalizzazione 95 Controllo di palla 92 Potenza di tiro 94 Dribbling 88 Tiro dalla distanza 93 Freddezza 95 Tiro al volo 86 Intercettazioni 29 Rigori 84 Precisione di testa 90 Visione 82 Marcatura 28 Cross 84 Contrasto in piedi 32 Precisione su punizione 76 Scivolata 24 Passaggi corti 82 Elevazione 95 Passaggi lunghi 87 Resistenza 84 Effetto 81 Forza 78 Aggressività 63

CONFRONTO MESSI-CRISTIANO RONALDO SU FIFA 21

C'è una grande differenza tra Messi e Cristiano Ronaldo su FIFA 21, ma in alcune specifiche aree questa è proprio netta: Messi ha un 96 di dribbling mentre Cristiano Ronaldo 95, con il lusitano che possiede però 5 stelle skills a confronto delle 4 dell'argentino.

Messi ha 91 di passaggio e Cristiano Ronaldo 81, mentre la visione di gioco dice 95 a 82, sempre per l'argentino. La Pulce è sopra anche per l'accelerazione, 91 a 87, ma non per lo sprint: qua vince l'attaccante della Juventus 91 a 80.

Agli opposti il colpo di testa, visto e considerando come Cristiano Ronaldo abbia 95 per il salto e 90 per la precisione di testa: contro 68 e 70.