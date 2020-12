Messi vs Ronaldo: chi ha vinto e segnato di più quando si sono sfidati?

In Champions League l'ennesima sfida tra i due simboli del decennio: tutti i dati e i numeri degli incontri tra l'argentino e il portoghese.

Si sono spartiti le edizioni del Pallone d'Oro, le vittorie della e della . Qualsiasi premio di squadra ed individuale. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo al e al campionato spagnolo la sfida con Leo Messi è continuata a distanza, fino all'incontro tra e in campo europeo.

Imperatori del goal, vicinissimi uno all'altro, con punizioni, destro,sinistro, acrobazie e rigori, Messi e Cristiano Ronaldo a duello anche nel 2020/2021 a Barcellona, padrone di casa ad ospitare la Juventus del lusitano, dopo la mancata sfida del girone d'andata.

RONALDO VS MESSI, CHI HA VINTO DI PIÙ NELLE LORO SFIDE

In 35 gare Cristiano Ronaldo e Messi hanno incrociato gli sguardi sul terreno di gioco, dalla Liga alla Champions League, passando per Supercoppa Europea, Coppa del Re e Supercoppa di .

16 vittorie per Messi

10 vittorie per Cristiano Ronaldo

9 pareggi

Messi ha giocato 3051 minuti, mentre Cristiano Ronaldo 2912 nelle 35 partite sopracitate: la maggior parte delle gare è relativa al Clasico, con 30 match, mentre 3 sono state le sfide tra Barcellona e , 2 quelle tra e .

MESSI VS RONALDO, CHI HA SEGNATO DI PIÙ NEI LORO INCONTRI

Nelle 35 partite disputate, Messi ha segnato 22 goal mentre Cristiano Ronaldo è fermo a 19. La Pulce li ha segnati quasi tutti in maglia Barcellona, escluso uno messo dentro con quella dell'Argentina. Per CR7 18 centri con la casacca del Real Madrid e uno con quella del Portogallo (zero ai tempi del Manchester United).

22 reti per Messi

18 reti per Cristiano Ronaldo

RONALDO-MESSI, CHI HA FORNITO PIÙ ASSIST QUANDO SI SONO INCROCIATI

Relativamente agli assist decisivi invece non c'è storia, visto che l'argentino ha fornito 19 passaggi per andare in rete, mentre il portoghese solamente uno.