Messi vs Ronaldo: chi ha tirato più rigori?

Continua la lotta serrata, ora a distanza, tra i due maggiori goleador del mondo: Cristiano Ronaldo e Messi a duello anche grazie ai rigori.

1500 reti tra club e Nazionale. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono senza dubbio i goleador più importanti di questo nuovo millennio, capaci di raggiungere numeri impressionanti e difficilmente toccati nella storia del calcio. Colpi di testa, punizioni, destro, sinistro. E naturalmente rigori.

Si parla spesso di questi grandi campioni vadano dagli undici metri, un modo che i detrattori, di uno o dell'altro fuoriclasse, utilizzano per spiegare le proprie ragioni.

Ma quanti rigori hanno segnato Messi e Cristiano Ronaldo:

Messi, quanti goal su rigore?

Messi è sicuramente uno specialista dagli undici metri, anche se molti ricordano solamente quello sbagliato con il Cile in finale di Copa America. Nonchè quello contro l'Islanda ai Mondiali russi, che fa scendere la sua percentuale di rigori segnata.

Quanto è preciso Messi dagli undici metri?

Competizione Rigori segnati Rigori tirati Percentuale segnata La Liga 48 59 81.35% Champions League 11 14 78.54% International 12 16 75.00% Total 71 88 80.68%

Quanti rigori ha segnato Messi rispetto ai goal totali?

Competition Rigori segnati Goal totali Percentuale di rigori La Liga 48 383 12.53% Champions League 11 100 11% International 12 64 18.75% Total 71 547 12.97%

Cristiano Ronaldo, quanti goal su rigore?

Soprannominato in Spagna Penaldo, ovvero Penalti (rigore) più Ronaldo, l'attaccante portoghese ha tirato sicuramente dagli undici metri più del rivale argentino, ma con decisamente più gare a disposizione. 111 i penalty, più di venti rispetto a Messi.

Quanto è preciso Cristiano Ronaldo dagli undici metri?

Competition Rigori segnati Rigori tirati Percentuale segnata Premier League 11 13 84.61% La Liga 61 71 85.91% Champions League 14 16 87.50% International 7 11 63.63% Total 93 111 83.78%

Quanti rigori ha segnato Cristiano Ronaldo rispetto ai goal totali?

Competition Rigori segnati Reti totali Percentuale di rigori Premier League 11 84 13.09% La Liga 61 311 16.18% Champions League 14 105 13.33% International 7 84 8.33% Total 93 584 15.92%

Messi vs Ronaldo testa a testa

In totale, Ronaldo ha segnato più rigori rispetto a Messi. Tra i goal di Ronaldo, il 15.92% sono penalty; mentre della carriera di Messi solo il 12,97% è arrivato dagli undici metri. Di certo, come ovvio, in entrambi i casi i tiri da fermo sono stati decisivi per raggiungere l'incredibile numero di reti segnate fin qui.