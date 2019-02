Messi vicinissimo al record di goal di Cristiano Ronaldo: con 100 gare in meno

Nonostante cento gare in meno, Messi ha segnato quasi le stesse reti di Cristiano Ronaldo: il lusitano è ora distante solo cinque lunghezze.

Nonostante il trasferimento di uno dei due, che ha portato alla scissione di una lotta eterna limitata alla Spagna innanzitutto ma comunque pronta ad allargarsi continuamente alla Champions, il duopolio Cristiano Ronaldo-Messi non si è fermato. Certo, il Pallone d'Oro è di Modric, ma in termini di goal e altri trofei si parla sempre e solo di loro.

Tra l'altro dopo un lungo inseguimento, possibile grazie al minor numero di goal segnati da Cristiano Ronaldo in questa stagione, Messi ha quasi raggiunto il rivale storico in termini di reti realizzate. I due sono vicinissimi e l'argentino sembra essere prossimo a superare il portoghese come miglior marcatore mondiale.

Considerando ogni goal segnato da quando sono giocatori professionisti, dunque con le Nazionali portoghesi ed argentini, anche giovanili, nonchè ovviamente le reti con Juventus, Barcellona, Sporting, Manchester, Real e Barcellona, Messi si trova a 673 realizzazioni, mentre Cristiano Ronaldo è a 678. Numeri che nessuno può neanche minimamente avvicinare in giro per il mondo.

Messi però è andato oltre. Di due anni più giovane rispetto a Cristiano Ronaldo, è prossimo alle 700 reti con 100 gare in meno rispetto al rivale della Juventus. Un dato incredibile, che mostra come la Pulce abbia sfruttato meglio sopratutto le gare con la Nazionale Argentina, oltre a qualche stagione col Barcellona leggermente più prolifica.

Ad avvicinare Messi a Cristiano Ronaldo è stata sopratutto la stagione in corso, visto che l'attaccante della Juventus è a 19 centri stagionali e l'argentino a 29. Ampiamente pronosticabile, visto il solo centro in Champions League fin qui, di solito suo territorio. Dato dovuto anche all'espulsione contro il Valencia e la successiva gara saltata.

Cristiano Ronaldo e Messi hanno segnato più di 1300 reti insieme durante la loro carriera, dato che nessuno può dire di aver raggiunto. Eccezione fatta per i vari Romario e Pelè, che non avevano però un altro grande contendente da osservare e superare, da combattere e sorpassare.

Chissà se Cristiano Ronaldo si sarà accorto che Messi si stia avvicinando al suo record di reti: in tal caso farà di tutto per mantenerselo stretto il più possibile. Consapevole però di due anni in più sulla carta d'identità con cui fare i conti.