Messi e il Barcellona, la posizione del club: "Vogliamo costruire intorno a lui"

In casa tiene banco, ovviamente, la questione Lionel Messi. Ieri sera l'argentino ha comunicato al club la propria volontà di andare via.

La giunta direttiva sta vivendo momenti di grande tensione. Oggi il club ha presentato Trincao, ma Ramon Planes, direttore tecnico del club, ha parlato soprattutto di Messi. Esprimendo la chiara posizione del club: cercare di tenere il proprio numero 10.

"Pensiamo a Messi come un giocatore del Barcellona. Il Barcellona ha ricostruito tante volte, la nostra idea è farlo intorno al miglior giocatore del mondo. Bisogna avere rispetto per Leo e per la sua storia, non pensiamo a nessuna clausola. Stiamo lavorando internamente per convincere Messi e trovare la soluzione migliore. Il club non è diviso, chiunque lo vuole qui per vincere, è un vincente. Stiamo lavorando per realizzare un Barcellona vincente”.