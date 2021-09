La tripletta, il primato e le lacrime: Messi batte il record sudamericano di goal di Pelé

Lionel Messi realizza una tripletta contro la Bolivia e batte il record di goal con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelé.

Una serata storica e un altro record conquistato. Lionel Messi ha scritto nella notte una nuova pagina del calcio sudamericano a suon di goal. La 'Pulga' ha trascinato l'Argentina con una tripletta contro la Bolivia nel match giocato a Buenos Aires e ha sorpassato Pelé nella classifica dei marcatori più prolifici con la maglia delle nazionali sudamericane.

Messi sale a quota 79 reti, due in più rispetto a Pelé. Il numero 30 del Paris Saint-Germain non si è limitato a un solo primato: grazie all'hattrick contro la Bolivia, l'argentino ha superato l'ex compagno di squadra al Barcellona Luis Suarez nella classifica dei capocannonieri delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali con 26 goal.

Per Messi si tratta di un altro grande traguardo dopo la vittoria della Coppa America in estate, il primo trofeo alzato al cielo con la maglia dell'Argentina.

"Era un obiettivo che volevo davvero raggiungere - ha dichiarato Messi in lacrime al termine del match -. L'ho aspettato, cercato e sognato a lungo. È un momento unico per come è accaduto dopo una lunga attesa".

Il numero 10 della Selección ha poi aggiunto: "Non c'era modo migliore per poter festeggiare questo traguardo. Mia madre e i miei fratelli sono in tribuna. Hanno sofferto molto e oggi sono qui a esultare. Sono molto contento".

Grazie al successo sulla Bolivia, l'Argentina resta al secondo posto a quota 18, a sei punti di ritardo dal Brasile capolista in attesa della decisione sullo scontro diretto interrotto. La squadra di Scaloni resta imbattuta e prosegue il percorso di qualificazione verso i Mondiali di Qatar in programma nel 2022.