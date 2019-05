Messi torna su Liverpool-Barcellona: "Valverde ha le sue colpe, ma noi giocatori di più"

Il scenderà in campo domani sera nella finale di Coppa del Re contro il nel tentativo di conquistare il 'double' dopo la vittoria nella .

In conferenza stampa ha parlato Leo Messi, il quale si è soffermato in primis sulla e sull'eliminazione contro il dopo il 3-0 della gara di andata.

Una squadra come quella blaugrana non deve permettersi di avere certi black-out, soprattutto ripetuti nel corso di due anni consecutivi. L'anno prima la stessa situazione si è infatti verificata contro la Roma.

"Non ho rivisto la partita, ma ripeto è stata simile a Roma. Abbiamo nuovamente subito un goal dopo pochi minuti. Poi devo dire che abbiamo reagito bene, il primo tempo non è stato male. Nella ripresa siamo scomparsi, c'era una sola squadra in campo e noi abbamo fallito. Non possiamo permetterci di non competere in questo modo, giocavamo per l'ingresso ad una finale".