Messi spinge per Lautaro al Barcellona: "Attaccante impressionante e completo"

Leo Messi parla a 'Mundo Deportivo' ed incensa ancora Lautaro Martinez: "Dribbla bene, sa fare goal e protegge la palla. Vedremo cosa succederà".

Che il abbia messo Lautaro Martinez in cima alla lista dei propri obiettivi, non è certo una notizia di oggi. La squadra catalana sta provando in tutti i modi a strappare il Toro all', che però al momento sembra molto rigida sulla sua posizione.

E per questo il Barcellona gioca la carta pesante: Lionel Messi. Non nel senso che la Pulce sarà usata come contropartita in cambio di Lautaro, ma l'asso dei catalani scende in campo e corteggia il suo connazionale ai microfoni di 'Mundo Deportivo'.

"Ad essere onesto, non so davvero se ci siano o non ci siano in corso trattative in questo momento per lui, non ne ho idea. Penso di averlo già detto, che Lautaro Martinez è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia una punta molto completa e forte, dribbla bene, sa fare goal, sa come proteggere la palla... Ma bene, detto ciò dovremmo vedere cosa succederà".

Parole di pura ammirazione sportiva, d'altronde i due hanno già giocato insieme nell' e hanno dimostrato di trovarsi bene insieme. Siamo certi che si tratterà di una telenovela sportiva che si protrarrà per molto tempo, probabilmente per quasi tutta l'estate...