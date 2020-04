Messi smentisce tutto: "Inter? Fake news"

L'argentino su Instagram bolla come fake news le voci di un suo possibile passaggio all'Inter: "Bugia. Dicevano lo stesso del Newell's".

Il trasferimento di Leo Messi all' è diventato un tormentone in poche ore. Massimo Moratti ha scosso tutti, prima di ritrattare.

Con una story sul proprio profilo ufficiale, lo stesso numero 10 del ha taciuto le voci che riguarderebbero un suo passaggio all'Inter, ripostando un tweet di 'TNT Sports LA'.

"Bugia, fake news. Dicevano lo stesso del Newell's, era falso allo stesso modo. Meno male che nessuno ci ha creduto".

L'argentino ha smentito anche le voci secondo cui sarebbe stato lui a pagare la cauzione di Ronaldinho per uscire dalla prigione in , in cui era rinchiuso.