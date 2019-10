Messi rivela: "Ronaldo il miglior attaccante che io abbia visto"

Leo Messi si racconta in un'intervista a 'Tyc Sports': "Sogno di finire la carriera al Newell's ma Barcellona è ormai casa mia".

Dopo qualche settimana trascorsa ai box per infortunio, Lionel Messi è tornato sui suoi livelli, cominciando a trascinare il sia in che in , ed infatti la squadra adesso si trova in testa sia in Europa che in spagna.

Leo Messi si è raccontato in una lung intervista a 'Tyc Sports', partendo proprio da questa fase iniziale di stagione che lo ha visto infortunato.

"Ho avuto un doppio problema, perché dopo il primo infortunio ho affrettato i tempi per tornare in campo, in maniera decisa, e ho avuto una ricaduta. Adesso invece ho fatto tutto con calma e mi sento molto bene. A poco a poco sto riprendendo il giusto ritmo".

La Pulce, tra le tante cose, parla anche di un suo compagno del passato.

"Ronaldinho è stato un uomo molto importante per me. Durante il mio inserimento al Barcellona mi ha trattato bene, mi ha fatto inserire e socializzare con tutti gli altri mostri sacri dello spogliatoio. In camp abbiamo giocato circa tre anni insieme, ma avrei voluto farlo per più tempo".

Sul suo futuro, Messi ha un sogno da realizzare, che però entra in contrasto con il suo benessere attuale.

"Ho il sogno di terminare la carriera al Newell's, ma non so se si potrà realizzare. Sto benissimo a Barcellona, qui mi hanno dato tutto. Ho tre figli, ai quali per fortuna posso regalare un futuro bellissimo".

Infine, sempre parlando di un brasiliano, Messi consacra Ronaldo il Fenomeno.