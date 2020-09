Messi resta al Barcellona, telenovela finita: sarà ancora blaugrana

Dopo settimane di dubbi, ipotesi e soprattutto dopo il pesante braccio di ferro con la società la 'telenovela' Lionel Messi giunge alla sua conclusione: il fuoriclasse argentino continuerà a vestire la maglia del .

La conferma l'aveva di fatto già data lo stesso Messi in un'esclusiva rilasciata a Goal, ma poche ore dopo è arrivato anche un tweet del Barça che ha mandato definitivamente in archivio la vicenda.

💙❤️ Leo #Messi: “I will give it my all. My love for Barça will never change.” pic.twitter.com/xBh29dTqpr