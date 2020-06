Messi da record: 20 o più goal in Liga per la 12esima stagione di fila

Lionel Messi è giunto a quota 20 goal in Liga: è dalla stagione 2008/2009 che mantiene questi livelli d'eccellenza.

La è tornata e con essa anche il : comodo 4-0 per regolare il Maiorca e allungare in testa alla classifica sul , di scena stasera contro l' .

Mattatore della serata è stato il solito Lionel Messi: prima l'assist per Braithwaite, poi il sigillo personale in pieno recupero che ha reso ancor più pesante il passivo per i malcapitati avversari.

Un goal importante per la 'Pulce' che, per la 12esima stagione consecutiva, è riuscito nell'impresa di realizzare 20 o più reti in Liga: nessuno come lui, sempre più nella storia.

Argentino al top in tutte le classifiche di rendimento: oltre ad essere capocannoniere del campionato, è anche il miglior assistman.

L'ultima annata 'povera' di goal è la 2007/2008: allora un giovanissimo Messi si fermò a quota 10 marcature, un piccolo antipasto di quello che sarebbe accaduto negli anni a venire con la consacrazione definitiva nell'Olimpo del calcio.