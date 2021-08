Niente numero 10 per Messi? L'indizio social del PSG

Si avvicina l'ufficialità di Messi al PSG, possibile l'addio alla 10: una foto delle maglie di Mbappè e Neymar con gli attuali numeri.

E' il giorno di Leo Messi al PSG. Delirio a Parigi, in loco, delirio sui social. La società transalpina ha cominciato a creare l'hype per l'ufficialità dell'argentino con un video che non mostra il diretto interessato, ma che porta ovviamente il suo marchio ovunque.

Tra i vari frame del video, anche lo spogliatoio del PSG, con la maglia di Mbappè, la numero 7, da una parte, e quella di Neymar dall'altra, la 10. Al centro, una da scoprire. Prendendola così sembrerebbe confermata la possibilità di un altro numero per Messi, magari il 19 o il 30 indossato in passato.

Solamente un modo per creare aspettativa su un altro numero, a sorpresa (nonostante ci fosse la possibilità dal giorno dell'addio al Barcellona), per poi assegnare la 10 a Messi?

Si vedrà: del resto manca ormai veramente pochissimo all'annuncio ufficiale, alla foto con la maglia del team francese, alle dichiarazioni di Lionel Messi, giocatore del PSG:

Il PSG ha indetto una conferenza stampa per mercoledì 11 agosto 2021, alle ore 11: se l'ufficialità di Messi non arriverà nella giornata di martedì, sarà questo il momento per annuncio e presentazione del nuovo fuoriclasse sotto la Tour Eiffel.