Messi fuori anche contro il Bordeaux: otto gare e tre goal in tre mesi

Tra poche settimane saprà se avrà conquistato il suo settimo Pallone d'Oro ai danni di Lewandowski e Jorginho, gli altri grandi favoriti per vincere il riconoscimento di France Football. Intanto, però, Leo Messi, deve fare i conti con i primi tre mesi lontani da Barcellona assolutamente deludenti, senza se e senza ma.

Oggettivamente, infatti, ci si aspettava molto di più da Messi, arrivato al PSG ad agosto e fin qui lontano parente di quello che ha fatto la storia del calcio nella sua eterna era al Barcellona. Il motivo? Una forma fisica decisamente da rivedere, ma anche prestazioni sottotono, specialmente in Ligue 1.

Anche contro il Bordeaux, per il 13esimo turno del campionato transalpino, Messi non sarà a disposizione di Pochettino. E' stato lo stesso tecnico albiceleste a confermare l'assenza della Pulce per la gara in casa dei Girondini, in un match che non vedrà presenti nemmeno Marco Verratti e Leandro Paredes.

Messi è stato comunque convocato da Scaloni per le sfide di qualificazioni ai Mondiali 2022, che potrebbero portare all'effettivo passaggio dell'Argentina a Qatar 2022. Il numero 10 è in dubbio, ma è stato comunque chiamato dal selezionatore, che ha portato la Nazionale a vincere la Copa America (punto per l'eventuale Pallone d'Oro del suo fuoriclasse) dopo decenni di attesa.

L'obiettivo di Messi, relativamente al PSG, è quello di essere al top per la sfida contro il Manchester City, che determinerà la capolista nel girone A. La sfida, prevista il 24 novembre, sarà preceduta dal match di campionato contro il Nantes, in cui il classe 1987 dovrebbe essere presente.

Condizionale, visto che fin qui Messi ha subito diversi problemi fisiic che ne hanno limitato il rendimento, unito, come detto, al non essere il vecchio campione che tutti hanno ammirato: feeling non ancora sbocciato con Mbappè e appena tre goal in otto presenze, ovvero uno ogni 198 minuti. Tutte le reti tra l'altro sono arrivare in Champions, mentre la Ligue 1 aspetta ancora la sua prima esultanza.

In tre mesi di militanza nel PSG, Messi ha di fatto giocato appena otto gare, cinque delle quali in campionato, a fronte di sette in cui non è stato convocato causa ritardo di condizione, problema attuale al ginocchio, contusione ossea e convocazioni varie in Nazionale.

Impietoso il confronto con il rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, in questo 2021/2022. L'ex Juventus è il trascinatore del Manchester United in Champions, con cinque goal in quattro gare, ma ha segnato anche quattro reti in Premier, per una doppia cifra già ad un passo dopo undici incontri in maglia Red Devils.

Senza un Messi al top, il PSG è secondo nel girone di Champions (ad un punto dal Manchester City capolista), ma in fuga assoluta in campionato con un secco +8 sul Nizza. La solita routine, anche senza il faraonico mercato estivo che ha avuto nella Pulce la sua ciliegina.