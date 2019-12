Messi Pallone d'Oro, Ronaldo non andrà a Parigi: sarà al Gran Galà a Milano

Sarà una serata di premi, con due cerimonie parallele tra e mondo intero. I protagonisti saranno sempre loro: a Parigi Leo Messi ritirerà il suo sesto Pallone d'Oro, mentre a Milano Cristiano Ronaldo verrà premiato come miglior giocatore della stagione 2018/19 di .

Questa sera infatti nella capitale francese si assegnerà il premio individuale più ambito del mondo: a conquistarlo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere proprio l'argentino, che arriverebbe così a quota 6.

Good morning from Paris! 🇫🇷👋 We're pretty excited... #ballondor ceremony is today! pic.twitter.com/QFQS5iaYFV

Ieri nel web è circolata anche una classifica, ripresa dal 'Corriere dello Sport', che vedrebbe CR7 soltanto al quarto posto, dietro al rivale di sempre ma anche alle spalle del duo del Virgil van Dijk e Mohamed Salah, campioni d'Europa entrambi sul podio.

❗There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov