Messi torna a vincere il Pallone d'Oro: "Mi ha fatto male essere ripreso da Ronaldo"

Alla fine tutto è andato come da molti ampiamente previsto: il Pallone d’Oro 2019 è andato a Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha ricevuto lunedì sera, per la sesta volta nella sua straordinaria carriera, quello che è il più importante riconoscimento individuale al quale un giocatore può ambire.

Il numero 10 del , stacca quindi nuovamente Cristiano Ronaldo (che non si è presentato alla cerimonia di consegna a Parigi) nella classifica dei campioni che più volte hanno fatto loro il Pallone d’Oro e, parlando a France Football, si è soffermato proprio su quello che è il suo rivale di sempre.

Messi è tornato a far suo quel riconoscimento che inseguiva dal 2015.

“Se c’è stata frustrazione negli ultimi anni? Diciamo che ho capito perché non o vinto. A livello di squadra non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale, ovvero vincere la , e la cosa ti dà meno chance di vincere il Pallone d’Oro. Quando Cristiano ha vinto è perché ha fatto grandi stagioni ed è stato decisivo in Champions. Lo meritava, non c’era molto che potessi fare”.