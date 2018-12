Messi o Ronaldo? Klopp sceglie la Pulce: "Ho solo un selfie nel mio telefono"

Il duopolio Messi-Ronaldo continua a tenere banco nel calcio internazionale e Jurgen Klopp si schiera tra coloro che preferiscono il capitano del Barcellona. La rivelazione è stata data dall'allenatore tedesco tramite un curioso aneddoto riguardante una serata di gala.

Intervistato ai microfoni di 'Liverpool TV', Klopp ha raccontato sorridendo la sua scelta nel corso di una serata con i due fuoriclasse del calcio mondiale.

“I have one selfie on my smartphone. That’s with Messi. Cristiano was in the room, as well...”



Jürgen Klopp’s special Q&A at the @LFCFoundation Gala dinner premieres tonight.



