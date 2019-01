Messi o Cristiano Ronaldo? No, il migliore marcatore al mondo è Baghdad Bounedjah

L'attaccante dell'Al Sadd, Baghdad Bounedjah, al primo posto sul podio dei migliori marcatori al mondo. Messi secondo, terzo Cristiano Ronaldo.

In Europa hanno dominato, nella classifica mondiale si sono però dovuti inchinare. Vedere Lionel Messi e Cristiano Ronaldo rispettivamente al secondo e al terzo posto su un podio è sempre difficile, eppure questa volta è successo.

Indiscussi padroni del calcio europeo, nè l'Argentino del Barcellona, nè il portoghese della Juventus sono riusciti a conquistare il titolo di attaccante più prolifico del 2018. Il gradino più alto del podio spetta infatti a Baghdad Bounedjah, attaccante algerino dell'Al Sadd, club in cui militano anche due vecchie conoscenze del calcio spagnolo quali le leggende di Barça e Atletico Madrid Xavi e Gabi.

Attualmente al primo posto in classifica nella Stars League, massimo campionato del Qatar, l'Al Sadd nel 2018 ha potuto contare su un Bounedjah davvero infermabile. 59 le reti nell'anno solare appena conclusosi collezionate dal classe '91 algerino in 40 presenze totali tra campionato e competizioni nazionali.

Un dominio in zona goal che gli ha permesso di mettersi alle spalle sia Messi che Cristiano Ronaldo. La Pulga nel 2018 si è infatti fermata a 51 goal in 54 partite mentre l'ex Real Madrid è riuscito a segnare 49 reti in 53 apparizioni. Numeri che tengono conto di tutti i goal collezionati dai tre giocatori sia con i rispettivi club che con le Nazionali.

Un successo da ricordare a lungo, con Bounedjah che solamente in questa stagione con l'Al Sadd è già riuscito a mettere a referto ben 29 marcature in quindici gare di campionato. Tredici le partite che hanno visto apparire il suo nome sul tabellino, un vero e proprio dominio che lo ha portato già +11 goal sul secondo nella classifica dei capocannonieri.