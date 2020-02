Messi non impressionato dalla striscia di Ronaldo: "Normale che faccia goal"

Messi parla di CR7, dei suoi goal e di quanto manchi al Real: "Segnerà ogni volta che giocherà. Si nota se una squadra perde uno da 50 goal...".

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla nell'estate 2018 ha spezzato la rivalità con Messi tra e . L'argentino non ha però smesso di inseguire il portoghese, e viceversa.

Il numero 10 del Barcellona non è comunque sorpreso dei goal segnati dal rivale in . E lo ha affermato in un'intervista rilasciata al 'Mundo Deportivo'.

"È normale che continui a segnare, è un attaccante ‘predatore’, ama fare goal, segnerà ogni volta che giocherà. Ha molti pregi come attaccante, segna alla minima occasione. Se giocassimo insieme penso che gli passerei il pallone, alla fine sì".

Messi ha anche parlato di quanto abbia perso il Real Madrid. Ovvero: un fuoriclasse da 50 goal a stagione, che forse non è stato ancora rimpiazzato nella giusta maniera.