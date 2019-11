Messi e quel messaggio a Neymar: "Tra due anni prenderai il mio posto al Barcellona"

Secondo 'France Football' dopo il Liverpool Messi avrebbe scritto a Neymar: "Voglio che torni, solo insieme possiamo vincere la Champions League".

Una delle telenovele più intricate della scorsa sessione di calciomercato estivo è stata quella del possibile ritorno di Neymar al : il burrascoso rapporto di O'Ney con il di questa stagione potrebbe essere uno strascico della mancata operazione coi blaugrana.

È di queste ore un retroscena che ha dell'incredibile: secondo quanto rivelato da 'France Football', dopo l'eliminazione in subita dal Barcellona con la rimonta di 'Anfield' da parte del sarebbe stato Lionel Messi in prima persona a cercare di convicere Neymar a tornare in blaugrana e per farlo avrebbe mandato al brasiliano un messaggio adducendo motivazioni piuttosto forti alla causa catalana.

"Voglio che torni. Solo insieme possiamo vincere la Champions League. Tra due anni, me ne vado, e sarai solo, prenderai il mio posto".

Il rapporto incrinato con Leonardo dopo il discorso del dirigente brasiliano alla squadra in cui criticava degli attaggiamenti dei giocatori, secondo fonti vicine a Neymar, era indirizzato nei confronti del campione verdeoro. La trattativa con il Barcellona in estate c'è stata e la possibilità di vendere Neymar è stata confermata da Leonardo stesso, mentre Jean-Claude Blanc -direttore generale del PSG- aveva negato categoricamente: alla fine, però, è stato un nulla di fatto e il brasiliano risiede ancora sotto la Tour Eiffel.

Il telefono di O'Ney in estate era bollente: oltre al messaggio in cui Messi corteggiava Neymar, infatti, anche Mbappé avrebbe scritto a più riprese al suo compagno di attacco al PSG chiedendogli di non lasciare Parigi.