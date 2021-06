Messi all’Inter Miami? Il proprietario conferma: “Sono ottimista che giocherà qui”

Jorge Mas, proprietario della franchigia della MLS, ha parlato della possibilità di portare Leo Messi in Florida: “Io e Beckham ci stiamo lavorando”.

Lionel Messi all’Inter Miami, un matrimonio che prima o poi s’ha da fare. A confermarlo è stato Jorge Mas, nientemeno che il proprietario della franchigia della MLS, che sogna in grande lavora per realizzare quello che sarebbe un trasferimento epocale.

In un’intervista concessa al Miami Herald, Mas ha svelato le intenzioni della società, che ha tra i volti chiave anche David Beckham. La trattativa per portare Messi in Florida è ben viva e avviata.

Dopo Zlatan Ibrahimovic ai LA Galaxy, dunque, un altro volto mondiale del calcio potrebbe attraversare l’Atlantico e unirsi alla massima lega calcistica americana.