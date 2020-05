Sparisce l'account di Messi su Instagram: indagine dopo la ricomparsa

Il profilo dell'argentino, essenziale per il numero 10 in virtà dei 152 milioni di followers, è apparso come inaccessibile durante la notte.

Tra dubbi e ironia social, mistero digitale per Lionel Messi. Le migliaia di persone che si sono sintonizzate sul canale dell'argentino per conoscere le ultime novità, tra cui il nuovo look che lo ha riportato indietro di quindici anni (senza barba), sono rimaste deluse: l'account Instagram ddell'argentino era sparito.

Nella notte, per circa un'ora, sembrava che l'account di Messi fosse stato cancellato, prima di tornare disponibile per i suoi 152 milioni di followers. In tanti hanno discusso relativamente a questa sparizione, ma non è stata una spiegazione ufficiale da parte dello stesso fuoriclasse argentino.

Instagram ha aperto un'indagine per capire le motivazioni, visto che Messi non avrebbe sospeso l'account temporaneamente per quel lasso di tempo. Sembra una cosa da poco, ma per l'argentino ogni profilo rappresenta un punto essenziale della sua fama, per gli sponsor e il bacino di tifosi che può raggiungere.

Non sono ovviamente mancati i commenti scherzosi dopo il ritorno online, in cui si evidenziava come l'hacker misterioso potesse essere qualcuno del o lo stesso Cristiano Ronaldo, quest'ultimo con 219 milioni di followers.

Escludendo l'account ufficiale di Instagram che conta 350 milioni di followers, Cristiano Ronaldo è di fatto il primo per utenti sul noto social di immagini, mentre Messi è in ottava posizione. Nella top ten anche Neymar, che chiude a 138 milioni di seguaci.

Per loro Instagram non è solo un account social, visti i larghi guadagni dalla piattaforma, che ne rendono essenziale il continuo accesso da parte degli utenti: gli altri calciatori nella top cinquanta sono due ex come Beckham e Ronaldinho, ma sono presenti come ovvio anche i profili ufficiali di Real Madrid e .