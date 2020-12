Messi incorona Guardiola e Luis Enrique: "I migliori allenatori che ho avuto"

Con il suo sta vivendo il periodo più complicato e delicato della sua carriera, ma al termine del 2020 è tempo di bilanci per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha espresso le sue preferenze riguardo gli allenatori avuti.

Ai microfoni de 'La Sexta', il numero 10 blaugrana non ha dubbi nello svelare due nomi sopra tutti gli altri:

"Guardiola ha qualcosa di speciale, ti fa vedere le cose in un modo: per come prepara le partite in attacco e in difesa, come attaccare... ti dice esattamente dov'è la partita, come devi attaccare per vincere".