Messi incorona Benzema: "Nessun dubbio, vincerà il Pallone d'Oro"

L'argentino ammette le difficoltà incontrate a Parigi e incorona Benzema come prossimo Pallone d'Oro: "Quest'anno non ci sono dubbi".

Lionel Messi è pronto a deporre la corona di miglior giocatore del mondo e consegnarla virtualmente a Karim Benzema.

Il sette volte Pallone d'Oro sa che quest'anno il prestigioso riconoscimento di France Football finirà in altre mani e più precisamente in quelle dell'attaccante francese, trascinatore del Real Madrid in Champions League.

Chiare in tal senso le dichiarazioni rilasciate dalla Pulce in una lunga intervista a 'TyC Sports'.

"Non credo ci siano dubbi, è chiarissimo che Benzema ha fatto un'annata spettacolare e ha finito per consacrarsi con la Champions, è stato decisivo in tutte le partite dagli ottavi in ​​poi. Penso che quest'anno non ci siano dubbi".

Messi invece ritiene di aver meritato l'ultimo Pallone d'Oro, nonostante in molti lo avrebbero consegnato a Robert Lewandowski.

"Lui può esprimersi e dire quello che vuole. Onestamente, non condivido quello che ha detto, ma non gli ho nemmeno dato molta importanza. Può dire quello che vuole e a me non interessa. Ho detto che lui avrebbe meritato il Pallone d'Oro l'anno prima (quando non fu assegnato causa pandemia) perchè era stato il migliore, ma l'anno in cui ho vinto io non è stato il migliore".

L'argentino inoltre si sofferma sulle difficoltà incontrate nella sua prima stagione al PSG e conferma che resterà a Parigi anche l'anno prossimo.

"Penso di poter ribaltare la situazione, non è andata così bene per me, so che quest'anno sarà diverso, sono già preparato per quello che verrà, conosco il club, conosco la città, sono un po' più a mio agio con lo spogliatoio, con i miei compagni e so che sarà diverso".