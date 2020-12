Messi ha battuto il record di Pelé? Non per il Santos: "O’Rey ha segnato 1091 goal"

Messi recentemente ha battuto il record di goal segnati da Pelé con una sola maglia, ma il Santos mette in gioco anche le reti nelle amichevoli...

Negli scorsi giorni, Leo Messi ha battuto il record di Pelè , per goal segnati con un'unica maglia. Arrivato a quota 644 con la maglia del , uno in piu' di quelli realizzati con la stessa maglia - in quel caso del Santos - dal brasiliano.

Ma c'è chi non concorda con queste statische. E' proprio il Santos, squadra storica di Pelé, che ha addirittura diffuso un comunicato ufficiale per evidenziare la propria posizione a riguardo.

"Secondo alcune statistiche, l'argentino Lionel Messi è diventato il giocatore con il maggior numero di goal per lo stesso club, raggiungendo 644 goal con il Barcellona, escluse le amichevoli. Tuttavia, parte della stampa riporta la storica impresa, rinnegando il più grande di tutti i record, i goal totali nei club. Pelé ha segnato 1091 goal per il Santos. Secondo i resoconti della stampa specializzata, il Re del calcio ha segnato 643 nelle competizioni ufficiali e 448 reti nelle partite amichevoli, che sono state ostracizzate, come se avessero meno valore delle altre". Scelti da Goal Con voi anche durante le feste: buon Natale da Goal!

La classifica marcatori della Serie A nel 2020: chi ha segnato di più nell'anno solare

La classifica della Serie A nel 2020: domina il Milan, Juve giù dal podio Altre squadre "I 448 goal che oggi tentano di squalificare, sono stati realizzati contro squadre molto blasonate. América ( ) e Colo Colo ( ) hanno subìto nove goal ciascuno da Pelé. L' , una delle principali squadre europee negli anni '60, ha subito altri otto goal dal Re. La lista è immensa".

Insomma, il Santos rivendica il record di Pelé e si appoggia sulle reti segnate in gare amichevoli che, però, come sempre accade in questi casi, non vengono conteggiati per le statistiche.