Messi fischiato, Fabregas lo difende: "Al PSG non hanno mai avuto uno come lui"

Quella che sta vivendo Lionel Messi è probabilmente la stagione più complicata della sua carriera. Approdato al PSG in estate dopo ave messo fine alla lunghissima avventura al Barcellona, ha dato l’impressione di far più fatica del previsto ad adattarsi ad un ambiente per lui totalmente nuovo.

I goal in campionato sono appena due in diciotto partite e le sue prestazioni non sono sempre state all’altezza delle aspettative. La ‘luna di miele’ con i tifosi della compagine parigina sembra già essere finita, tanto che è stato anche fischiato al ‘Parco dei Principi’, e secondo Cesc Fabregas quello riservato al fuoriclasse argentino non è stato il giusto trattamento.

“Per me la cosa è molto semplice - ha spiegato il centrocampista spagnolo a 'Marca' - Leo è il miglior giocatore della storia, oltre che il migliore che io abbia mai visto giocare. Si può discutere a lungo, ma quello che ho visto fare da lui è stato eccezionale. Capisco che i tifosi a volte vogliano creare un momento di tensione per far capire ai giocatori che devono fare di più o che non sono contenti, ma nel corso della partita i giocatori vanno supportati. Si può fischiare quando dicono il tuo nome, o dopo la gara”.

Secondo Fabregas il PSG non ha mai avuto un campione del calibro di Messi.

“Il PSG non ha vinto nulla fin qui in stagione, ma vincerà il campionato. Messi è appena arrivato e il PSG non ha mai avuto un giocatore così nella sua storia. Non hanno mai avuto un calciatore del suo livello. I tifosi dovrebbero ringraziarlo e supportarlo. Se non porta nulla in questa stagione, certamente lo farà nella prossima”.

Anche Neymar è finito nel mirino dei tifosi.

“L'hanno fischiato o hanno esultato quando ha perso palla. Questo è molto brutto”.