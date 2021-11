Messi e il divorzio dal Barcellona: "Le parole di Laporta fanno male, non mi hanno chiesto di giocare gratis"

L'argentino aggiunge: "Stipendio tagliato del 50% ma ero disposto a venire incontro ulteriormente. Ritorno? Mi piacerebbe aiutare ancora il club".

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sport', Lionel Messi è tornato a parlare della sua separazione dal Barcellona maturata in estate e sfociata nel successivo accordo con il PSG.

La 'Pulce' si è detto 'ferito' dalle parole del presidente blaugrana Laporta:

"Nessuno al Barcellona mi ha chiesto di giocare gratis. Ho ricevuto un taglio allo stipendio del 50% ed ero disposto a venire ulteriormente incontro alle esigenze del club. Le parole del presidente Joan Laporta mi hanno ferito: non me le meritavo".

E a proposito di un ritorno al Barca, Messi tiene aperto uno spiraglio:

"Tornare? Sì ho sempre detto che mi piacerebbe essere utile ed aiutare il club. Mi piacerebbe essere direttore tecnico un giorno. Non so se accadrà al Barcellona ma mi piacerebbe dare ancora il mio contributo".

Dal suo arrivo in quel di Parigi, Messi ha già segnato 3 goal in Champions League ma non si è ancora sbloccato sul palcoscenico della Ligue 1.