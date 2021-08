Messi è atterrato a Parigi: nelle prossime ore visite e firma con il PSG

L'argentino è atterrato a Parigi nelle prossime ore per sostenere le visite mediche, potrebbe essere presentato già mercoledì mattina.

La storia sta per essere riscritta. Lionel Messi al PSG. Ora ci siamo, per davvero. Dalla Francia arrivano conferme sull'accordo totale tra il club e il fuoriclasse argentino, su base triennale.

Il sei volte pallone d'oro, partito da Barcellona, è atterrato a Parigi pochi minuti fa. La sua nuova casa per almeno i prossimi due anni.

Il club parigino, nel frattempo, ha alimentato l'hype attorno a quello che a strettissimo giro diventerà la sua prossima stella:

"Mercato update: new diamond in Paris".

Il programma delle sue prime ore parigine dovrebbe essere quello di routine: Visite mediche da sostenere in serata, ufficialità e presentazione già nella mattinata di mercoledì.

Due anni, opzione per il terzo. Si apre una nuova era per il PSG e per il calcio mondiale: ora è attesa soltanto l'ufficialità dell'affare, che si chiude a parametro zero dopo il mancato rinnovo di Messi.

Il PSG sarà di scena sabato alle ore 21.00 al Parc des Princes contro lo Strasburgo. Potrebbe essere la data dell'esordio di Leo. L'iinizio di una nuova storia.