Messi dorme sonni tranquilli: ha un materasso anti-coronavirus

Leo Messi, secondo quanto riportato da 'AS', dorme su un materasso che elimina il virus in 4 ore grazie ad un sistema composto da nanoparticelle.

Sembra incredibile ma in sono sicuri di quello che dicono. La notizia viene lanciata da 'AS' e riguarda Lionel Messi. Al campione argentino sarebbe stato regalato recentemente un materasso davvero speciale, che lo sta facendo riposare al meglio in queste settimane.

Leo Messi dorme infatti su un materasso anti-coronavirus appositamente realizzato per neutralizzare il Covid e anche altri tipi di virus. Un materasso prodotto da un'azienda spagnola che riuscirebbe ad eliminare il coronavirus del 99,84%.

Il sistema utilizza nanoparticelle applicate al tessuto, eliminando così il virus e fornendo il miglior riposo per l'argentino. Secondo l'innovativo sistema utilizzato da questo materasso, se una persona infetta ci dorme sopra, le nanoparticelle eliminano il virus in sole quattro ore.

Ad utilizzarlo non è solo Messi, ma anche ad esempio Saul, che ha rilasciato queste dichiarazioni a tal proposito.

"Quando ho provato il materasso, ho notato davvero che mi aiutava a riposare. Prima, dopo ogni partita, mi addormentavo alle cinque o alle sei del mattino e da quando ho il materasso mi addormento in mezz'ora".

Il materasso infatti avrebbe anche altri benefici: un sistema di vibrazione e massaggio termico sui piedi che aiuta ad addormentarsi. Insomma, quando si dice dormire sonni tranquilli...