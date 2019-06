Messi deluso dalla Copa America: "Campi in cattive condizioni, la palla sembra un coniglio"

L'attaccante dell'Argentina non riesce a trovarsi a suo agio nei campi della Copa America: "Non è una scusa, ma mi costa parecchio giocare così".

Senza i goal di, ma grazie a Lautaro Martinez e Lo Celso, l' è approdata alle semifinali di Copa America, dove affronterà il . La squadra albiceleste non ha ancora usufruito di grandi giocate da parte del numero dieci, fin qui abbastanza in ombra. Un goal su rigore e poco altro.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Dopo la vittoria dell'Argentina sul , Messi si è lamentato dei campi attualmente utilizzati per la Copa America. Per l'attaccante del , infatti, è un peccato che i terreni di gioco sui quali si sta disputando il torneo non siano perfetti come sarebbero dovuti essere.

Messi ne ha parlato in maniera particolare, paragonando la palla... ad un coniglio:

"I terreni sono davvero messi male, non favoriscono il buon gioco. Sono in cattive condizioni ed è un peccato. La palla sembra un coniglio, è difficile controllarla, non è normale che la Copa si giochi così".

Riguardo le sue prestazioni in campo, Messi non ha certo nascosto qualche difficoltà di troppo rispetto alle previsioni:

"Non è la mia migliore Copa America, ci sono partite che non vanno come si vuole. Non è una scusa ma mi costa parecchio giocare in un campo in queste condizioni".

La gara contro il Brasile, in uno stadio gremito sopratutto dai tifosi di casa, sarà la prova del nove per Messi: l'argentino è del resto alla ricerca di un trofeo con la Nazionale da più di un decennio ed ha perso le ultime tre finali giocate.

Superando il Brasile, magari risultando decisivo, ci sarebbe una nuova opportunità di vincere un titolo con l'Argentina e alzare inoltre le proprie chances per il Pallone d'Oro. Salah, Van Dijk e Cristiano Ronaldo osserveranno interessati.