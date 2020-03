Messi da record: con 438 goal è il miglior marcatore di sempre nei top 5 campionati europei

Il Barcellona ha battuto oggi la Real Sociedad con un goal decisivo di Lionel Messi. E questa non è certo una novità. Ma con la rete segnata proprio contro i baschi, la Pulce ha raggiunto un record europeo, superando il rivale storico Cristiano Ronaldo.

438 - @FCBarcelona's Lionel Messi has become the all-time top-scorer in the top five European leagues (438 goals in 474 appearances), surpassing Cristiano Ronaldo (437 in 540). Battle. pic.twitter.com/konZO1J8Pr