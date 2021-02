Messi e Cristiano Ronaldo, 1500 reti in due: raggiunta l'incredibile cifra

Hanno fatto la storia del calcio nel nuovo millennio dividendosi trofei personali e di squadra: ora il pazzesco dato di 1500 goal.

Uno ha legato la sua vita al Barcellona. Almeno per ora. L'altro, dopo aver vinto tutto con il Manchester United prima e con il Real Madrid poi, nel quale è diventato bomber implacabile (a dir poco), ha scelto la nuova avventura in terra italiana, alla Juventus. Leo Messi e Cristiano Ronaldo rappresentano in tutto e per tutto il terzo millennio. Dati, numeri e statistiche che difficilmente saranno raggiunte nel breve periodo. Sopratutto dopo lo scoccare delle 1500 reti complessive segnate tra i professionisti.

Da tempo entrambi hanno superato i trent'anni, ma ciò nonostante non hanno smesso di segnare. Certo, i goal sono decisamente meno rispetto a qualche anno fa, quando entrambi volavano verso i 50 e più in un solo anno solare, ma anche dopo i 33 di Messi e i 35 di Cristiano Ronaldo, Barcellona e Juventus si affidano principalmente a loro per vincere in Serie A, Liga e Champions League.

Cristiano Ronaldo è leggermente avanti nella percentuale delle 1500 reti, anche grazie ai due anni in più nella carta d'identità, mentre Messi insegue desideroso di superare il rivale, anche se nessuno dei due ha mai considerato l'altro come tale, prima della fine della carriera. Finale che per entrambi non arriverà certo nel 2021: entrambi desiderano andare avanti ad oltranza.

Precisamente, Cristiano Ronaldo ha segnato 765 goal in 1044 partite, mentre Messi insegue a 735 in 924 gare. Il 2020 è stato utile al lusitano per allontanare l'argentino nella graduatoria, visto un anno solare conclusosi abbastanza nella normalità per il dieci del Barcellona. Il 2021 lo ha però visto recuperare terreno, anche se il sette di Pirlo non ha certo limitato le sue marcature in bianconero.

Oltre i 1500, tra l'altro, Messi e Cristiano Ronaldo hanno segnato anche altre reti, il primo tra i dilettanti con il Barcellona C e con le varie nazionali giovanili argentine, il secondo con le rappresentative minori lusitane. Tra i professionisti e le Nazionali maggiori, però, il numero è secco, raggiunto dopo oltre un decennio.

Ma come hanno fatto Ronaldo e Messi a raggiungere un tale dato? Per chiunque abbia vissuto il calcio nell'ultimo decennio sembra essere una domanda retorica, ma c'è un dato che più di tutti fotografa l'ascesa dei due: l'argentino ha segnato almeno trenta reti in stagione per dodici annate consecutive e nelle prossime settimane saranno quattordici.

Stesso discorso per Cristiano Ronaldo, leggermente indietro in questo caso: più di trenta per nove stagioni consecutive, dunque i 28 del primo anno alla Juventus, per poi superare nuovamente la cifra con 37. E anche nel 2020/2021 il traguardo è ormai vicinissimo.

Basta fare un calcolo veloce ed elementare per capire come entrambi abbiano superato in carriera le 700 reti. Nessuno dei due vuole rallentare, e anche se entrambi non hanno mai vissuto la rivalità nella maniera in cui viene dipinta da tifosi e media, il chiudere la carriera come numero uno assoluto del millennio è di certo stuzzicante. Ronaldo 765, Messi 734, 1500. Il 1600 è possibile. Certo. Il 1700? Chissà. Pazzia.