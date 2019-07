Messi, contro il Cile la 2ª espulsione in carriera: entrambe sono arrivate con l'Argentina

Il cartellino rosso ricevuto nel primo tempo della finale 3° posto con il Cile è il 2° in carriera per Messi: 'La Pulce' poi diserta la premiazione.

La sfida su alti toni agonistici contro il , valida per il 3° posto nella Copa America 2019, è costata al fuoriclasse del Lionel Messi la seconda espulsione in assoluto nella sua carriera in 823 gare giocate (687 con il Barcellona e 136 in Nazionale), la prima in una competizione ufficiale.

Per 'La Pulce' entrambi i cartellini rossi sono arrivati con la maglia dell'Albiceleste, dato questo che conferma il rapporto poco felice fra il numero 10 e la sua Nazionale, con la quale non è ancora riuscito a raggiungere un'importante vittoria internazionale. Il primo lo ha riceuto nell'ormai lontano 2005, quando esordì in un'amichevole contro l'Ungheria.

Messi termina la sua #CopaAmerica con la prima espulsione di sempre in competizioni ufficiali 🔴😓#DAZN pic.twitter.com/bmiPtXcJVb — DAZN (@DAZN_IT) 6 luglio 2019

A determinare il corpo a corpo con l'ex giocatore dell' Gary Medel è stato proprio l'argentino, che ha spinto più volte l'avversario mentre provava a difendere palla vicino alla linea di fondo campo. Il comportamento dell'argentino ha scatenato la reazione rabbiosa del cileno, che ha provato a colpirlo più volte con la testa, mentre il numero 10 rispondeva a sua volta con continue spallate.

La decisione arbitrale, arrivata sul risultato di 2-0 per la Selección, e in una gara fino a quel momento ben giocata dal giocatore del Barcellona, 'macchia' indelebilmente il torneo giocato dall'argentino, che già aveva dovuto subire nei quarti l'umiliazione della sconfitta contro i rivali del .

Per Messi, tanto atteso alla vigilia, un solo goal su calcio di rigore in 5 gare, e una Copa America 2019 che non lo ha visto sicuramente esprimersi ai suoi massimi livelli. Tanto che il numero 10 argentino, evidentemente molto deluso, e indignato per la decisione del direttore di gara, il paraguayano Mario Díaz de Vivar, ha disertato la cerimonia di premiazione con la consegna delle medaglie di bronzo, restando negli spogliatoi.