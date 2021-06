Scade il contratto di Leo Messi: cosa succede ora, tra rinnovo da svincolato e addio

Dopo una vita intera, Messi si ritroverà a mezzanotte senza contratto: da svincolato potrà andare avanti col Barcellona o lasciare.

L'estate 2020 è passata alla storia per la conferma di Leo Messi al Barcellona, senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Tra dichiarazioni pepate e polemiche, l'argentino è rimasto in blaugrana semza prolungare il suo accordo, in attesa di un cambiamento ai piani alti, di fatto avvenuto con il ritorno di Laporta per Bartomeu. Ora, a mezzanotte, appena scoccherà luglio, sarà svincolato, senza contratto.

Qualcosa di incredibile per Messi e il suo rapporto con il Barcellona, l'unica squadra con cui abbia mai giocato da professionista e con cui è diventato uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio, uno dei massimi interpreti dello sport. Cosa succede ora?

QUANDO SCADE IL CONTRATTO DI MESSI?

Alle 23:59 di mercoledì 30 giugno 2021 Leo Messi sarà un un giocatore del Barcellona, a mezzanotte di giovedì 1 luglio non lo sarà più. Scaduto il contratto, l'argentino potrà valutare il meglio per il suo futuro, dunque confermarsi come bomber catalano ancora per diverse stagioni, oppure guardare subito ad un trasferimento all'estero.

Il sei volte vincitore del Pallone d'Oro è diventato il giocatore più pagato nella storia della Liga quando ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il Barça del valore di 555 milioni di euro (tra netto, lordo e varie), ma il club in difficoltà economica non ha potuto continuare ad offrire una tale cifra.

MESSI RIMANE AL BARCELLONA?

L'argentino è ora in teoria libero di accordarsi con un nuovo club, ma icolloqui tra Messi e i dirigenti del Camp Nou sono in corso dal qualche giorno, anche se una svolta nelle trattative sembra ancora difficile da raggiungere. Il Barça non aveva presentato un'offerta contrattuale ufficiale in quella fase, ma da allora si è parlato di come il nazionale argentino avesse accettato di rimanere al club fino al 2023 e un annuncio è stato ritardato solo a causa dei dettagli finali su alcune clausole contrattuali.

MESSI LASCIA IL BARCELLONA?

La possibilità di dire addio definitivo al Barcellona già nell'estate 2021 è comunque ovviamente concreta, visto il mancato rinnovo ufficiale. Il rinnovo di Laporta, gli arrivi di Depay e sopratutto dell'amico Aguero dovrebbero convincerlo a rimanere, ma le big milionarie sognano. PSG e Manchester City, ma anche l'Inter Miami sperano di averlo in squadra già nella prossima stagione.