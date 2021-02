Messi come Raul: in goal per diciassette anni di fila in Champions

Lionel Messi ha aggiunto un altro record alla sua collezione. Per il diciassettesimo anno consecutivo ha segnato in Champions League.

Un posto nella storia se l’è già guadagnato da tempo, la cosa però non impedisce a Lionel Messi di continuare ad andare a caccia di record. L’ultimo l’ha conseguito in Champions League, andando a segno contro il PSG nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale che si è giocata al Camp Nou.

Trasformando al 27’ un calcio di rigore assegnato per un fallo ai danni di De Jong, il fuoriclasse argentino ha eguagliato un primato detenuto da Raul: è infatti riuscito ad andare a segno per il diciassettesimo anno solare consecutivo nella massima competizione continentale per club.

17 - Lionel #Messi ha trovato la rete per il 17º anno consecutivo in Champions League (dal 2005 al 2021), eguagliando il record di Raúl González (1995-2011). Illegale.#BarcaPsg — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2021

Messi ha segnato il suo primo goal in Champions nel 2005 ovviamente con la maglia del Barcellona addosso e da quel punto in poi non si è più fermato. Raul invece realizzò la sua prima rete nel 1995 quando era un giovane talento del Real Madrid, mentre l’ultimo è arrivato nel 2011 quando giocava con lo Schalke 04.

Messi, che tra l’altro per il 13° anno consecutivo ha toccato il muro dei venti goal stagionali, è arrivato a quota 760 presenze con la maglia del Barça, avvicinandosi al record di 767 partite giocate con i blaugrana detenuto da Xavi.