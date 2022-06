Prima volta per Messi: cinque goal con l'Argentina

Messi-Estonia 5-0. Cristiano Ronaldo non è da meno in Nations League: doppietta contro la Svizzera e fuga in testa ai marcatori all-time.

L'Estonia non è certo il Brasile, visto il posto numero 110 nel ranking FIFA. Ma nemmeno San Marino. Di certo il match tra l'Argentina Campione della Copa America e della Finalissima contro il team baltico non sembrava poter portare a delle sorprese. Goleada annunciata. Goleada di Leo Messi.

Il 5-0 con cui l'Argentina ha avuto la meglio sull'Estonia in amichevole porta infatti solamente il nome dell'attaccante del PSG. A Parigi, eccezion fatta per poche gare, l'ex Barcellona ha decisamente deluso in termini realizzativi, tra i problemi fisici, il coronavirus e prestazioni generalmente sotto tono.

Anche le prestazioni in Nazionale non sono state certo le migliori dopo la vittoria della Copa America: certo, la tripletta contro la Bolivia è stata una delle sue prestazioni migliori nell'ultimo anno, ma per il resto sono state nove le gare senza reti nelle ultime quattordici. Fino all'Estonia.

All'Estadio El Sadar di Pamplona, Messi ha sbloccato il risultato già al minuto 8 su calcio di rigore. Dunque ha raddoppiato al 45', servito dalla destra da Papu Gomez: mancino da posizione defilata e 2-0. Il tris è arrivato al 47' su cross basso di Molina, su cui il classe 1987 ha anticipato il diretto marcatore.

Mai autore di quattro reti in Nazionale, Messi ha riscritto la propria storia siglando il poker al 71' in maniera particolare: giocatori dell'Estonia fermi, convinti fosse arrivato un fischio del direttore di gara. Invece proseguo dell'azione, dribbling, giocatori a terra e destro. Ancora in campo, al 76' il quinto centro dopo un batti e ribatti in area.

Il conto con l'Argentina sale così a 86 reti in 162 presenze, praticamente un goal ogni due. Nella classifica dei matcatori all-time delle Nazionali sale al quinto posto superando Puskas, a ben 31 reti di distanza dal recordman di tutti i tempi: Cristiano Ronaldo.

Mentre l'argentino riscriveva i propri record, Cristiano Ronaldo non è stato da meno contro la Svizzera: primo tempo roboante in Nations League, con una doppietta che lo porta a 117 goal in 188 presenze ufficiali.

Anche l'attaccante del Manchester United ha allontanato un periodo difficile in Nazionale, con cinque match senza reti. Tutto dimenticato, da una parte e dall'altra: oltre ducecento realizzazioni in due. A 37 e 35 anni, sono ancora in grado di finire in prima pagina. In attesa dei Mondiali qatarioti.