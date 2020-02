Messi chiarisce il suo futuro: "Voglio rimanere al Barcellona"

Il futuro di Lionel Messi è stato uno dei temi maggiormente chiacchierati nelle ultime settimane. A fare chiarezza ci ha comunque pensato lo stesso numero 10: il suo futuro è al .

Lo ha rivelato in un'intervista concessa al 'Mundo Deportivo', nella quale ha svelato anche di aver avuto delle possibilità per lasciare il club negli scorsi anni.

“Amo Barcellona, è casa mia. Finché il club e la gente mi vorranno, da me non ci sarà mai nessun problema. Io voglio rimanere in questo club, vincere un’altra Champions e altre volte la . Molte volte avrei potuto lasciare il club, c’era chi era disposto a pagare la clausola, ma non ho mai pensato di andare via".