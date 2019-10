Messi si lega al Barcellona: "Non ho mai pensato di andare via"

Lionel Messi dichiara amore al Barcellona: "Qui mi godo ogni partita. Preferisco che siano gli altri a parlare di me, so bene quello che sono".

La sesta Scarpa d'Oro di una carriera da Oscar non può passare inosservata: i 36 goal con cui Lionel Messi ha vinto l'ennesimo riconoscimento sono gioielli da consegnare all'eternità della storia, un inno alla pura essenza calcistica.

'La Pulce' ha segnato più di tutti in un singolo campionato per la terza volta consecutiva, staccando nell'albo d'oro Cristiano Ronaldo, ancora fermo a quota quattro con l'ultimo successo datato 2015.

Il fuoriclasse del ha rifiutato l'ipotesi di una nuova avventura altrove, a differenza dell'illustre collega portoghese che ha già cambiato quattro squadre. Queste le dichiarazioni di Messi riportate da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Ognuno di noi cerca le esperienze che ritiene migliori per se stesso. Io non ho mai avuto la necessità di abbandonare il miglior club del mondo, che è il Barcellona. Qui mi godo ogni allenamento, ogni partita e la città. Nel complesso si tratta di un’esperienza super completa e ho sempre avuto chiaro in mente qual è il mio obiettivo qui senza aver bisogno di andare a cercarlo altrove".

Zero punti di contatto con Ronaldo anche sulla promozione di un'immagine comunque forte e solida, che non ha bisogno di salire su un piedistallo per essere ammirata. Ecco la risposta di Messi a precisa domanda sul modo di porsi differente del portoghese.