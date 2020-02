Messi ancora a secco in Italia: deludente la prima nella casa di Maradona

Lionel Messi ha segnato solo due goal nelle 11 gare giocate in Italia. L'argentino ha deluso anche a Napoli, casa del suo idolo Maradona.

Chi l'ha visto? Era l'uomo più atteso di - ma ancora una volta l'aria dell' non ha portato bene a Lionel Messi , a dir poco deludente nello stadio che fu del suo idolo Maradona.

La Pulce infatti non si è praticamente mai reso pericoloso, ben controllato dalla difesa del Napoli per quasi tutta la gara. E anche sul goal di Griezmann non c'è la sua firma: l'imbucata geniale è di Busquets, mentre a servire l'assist è stato Semedo.

Lo score di Messi quando gioca nel nostro Paese insomma continua a essere decisamente in passivo: in ben 11 gare giocate fin qui contro , , , e ora Napoli l'argentino del Barcellona ha segnato appena due goal. Entrambi nella 'San Siro' rossonera.

La serata napoletana di Messi d'altronde non era iniziata nel migliore dei modi, tra i cori dei tifosi che gli ricordavano come il 10 argentino più forte di sempre fosse Maradona . Il campo poi ha fatto il resto: l'Italia per lui è ancora amara.