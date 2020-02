Messi all'Inter? Cannavaro sicuro: "Mi pare la meglio attrezzata per il colpaccio"

L'ex difensore di Inter e Juventus ha parlato del possibile addio di Messi al Barcellona: "Con la nuova fiscalità in Italia ci si può provare".

Un sogno per chiunque, irrealizzabile nel 99% dei casi. C'è però un piccolo spiraglio per vere Leo Messi con un'altra maglia. Dalla Premier alla , passando per i più svariati tornei mondiali, tutti farebbero carte false per vedere l'argentino con la propria squadra, indossare una nuova casacca. L' ? Secondo Fabio Cannavaro, possibile.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il Campione del Mondo 2006 ha parlato della situazione legata a Messi, che negli ultimi giorni è dato come possibile partente nell'estate 2021. La situazione con il non sembra più rose e fiori, ragion per cui il tormentone di calciomercato è stato lanciato.

A chi non piacerebbe vedere Messi altrove? Probabilemente solo ai tifosi del Barcellona. Cannavaro ci spera:

Altre squadre

"A me piacerebbe vederlo con un'altra maglia. E con la nuova fiscalità in Italia ci si può provare".

Si parla di un fantascientifico duo Messi-Ronaldo alla , ma Cannavaro guarda a Milano:

"L' mi pare la meglio attrezzata per il colpaccio".

Da più di un decennio l'Inter sogna come suo massimo colpo storico proprio Messi, ma nonostante indiscrezioni e pensieri oltre l'umana comprensione, la società nerazzurra non è mai riuscita ad intavolare una vera trattativa per la Pulce, vista una richiesta da parte del Barcellona mai vista prima.

Nei prossimi mesi si continuerà a parlare di Messi in ottica , Juventus, Inter. A 33 anni per lui è arrivata l'ora di provare una nuova esperienza? SI vedrà.