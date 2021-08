Messi al PSG, Kahn non è preoccupato: "Spende somme incredibili, ma non vince la Champions”

L'amministratore delegato del Bayern Monaco, a margine di un evento promozionale, parla dell'affare dell'anno: Lionel Messi al Paris-Saint-Germain.

Il trasferimento di Lionel Messi al Paris Saint-Germain segna un'epoca nella storia del calcio. Il calciatore argentino lascia, dopo quasi 20 anni, la maglia del Barcellona e si trasferisce in Francia nella squadra allenata da Pochettino. Un diamante in mezzo a tanti altri per usare le parole utilizzate dagli stessi parigini.

Molti, però, hanno manifestato dubbi sulla regolarità dell'operazione e invocano il Financial Fair Play

Dopo Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma e Wjinaldum è arrivato anche Messi, ma basterà per dominare in Europa e nel mondo?

Secondo Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, potrebbe non bastare:

"Al PSG vengono regolarmente sborsate somme incredibili per rinforzare la squadra, ma fino ad ora non sono mia riusciti a vincere la Champions League. Vedi tutti questi nomi assieme e pensi che il Psg ha una squadra eccezionale. Ma funzioneranno insieme? Ci sarà armonia sul terreno di gioco? Sono curioso. Ecco perché non sono necessariamente preoccupato per la competitività del nostro club"

Poi, a margine di un incontro con le pubbliche relazioni, un riferimento anche all'Italia, fresca vincitrice del campionato europeo: