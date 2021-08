Messi al PSG: contratto e quanto guadagna

L'argentino è un nuovo giocatore del PSG dopo l'addio al Barcellona: tutte le informazioni su stipendio e accordo con i transalpini.

L'acquisto del decennio, forse di tutto il nuovo millennio. Solo il tempo potrà dire che impatto avrà Messi al PSG, ma intanto il trasferimento è epocale, come quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus un triennio fa. Stavolta trattasi però di un caso particolare, vista l'intera era al Barcellona dell'argentino.

In maglia blaugrana Messi è diventato in diverse occasioni il giocatore più pagato al mondo, in virtù della sua innata qualità, dei sei Pallone d'Oro, di trofei e mole di goal incredibile messa a segno con la casacca del team catalano, tra i più vincenti della storia.

Ora il PSG: nuovo contratto, nuova vita.

LO STIPENDIO DI MESSI AL PSG

Il PSG non ha annunciato ufficialmente lo stipendio di Messi, ma l'argentino guadagnerà tra i 35 e i 40 milioni di euro netti. Il compagno di squadra Neymar ne percepisce poco più di 30.

MESSI-PSG, IL CONTRATTO SIGLATO

Messi ha firmato con il PSG fino al 2023: sarà dunque a meno di sorprese un giocatore del team francese per i prossimi due anni. A quasi 34 anni, un biennale per una nuova parte di carriera: poi, si vedrà. Nell'accordo anche la possibilità di un terzo anno, dunque fino al 2024, a determinate e future condizioni.

DOPO IL PSG?

Sembra quasi assurdo pensare al futuro di Messi post PSG, visto il contratto appena firmato. In realtà si parla già di un possibile futuro nella MLS e precisamente all'Inter Miami di Beckha, suo grande estimatore alla pari dei soci in affari, per quanto avrà 36 anni.