Messi al Manchester City? Grealish annunciato nelle stesse ore: con la 10

Il grande ostacolo nel possibile acquisto di Messi può essere l'arrivo di Grealish, già pubblicizzato con il 10 dell'argentino. Via libera per il PSG?

Una giornata storica per lo sport. Il 5 agosto 2021 passerà alla storia per tanti motivi. Il ritiro di Valentino Rossi. L'addio di Messi al Barcellona. L'acquisto di Jack Grealish da parte del Manchester City per 117 milioni, l'affare più costoso nella storia della Premier League. Gli ultimi due eventi potrebbero cambiare il futuro della Pulce.

Messi lascia il Barcellona e all'improvviso, cerca squadra. Era già svincolato, ma sembrava ad un passo il rinnovo, spazzato via, invece, dalla riunione infruttuosa nella giornata di giovedì. Tante squadre sognano il sudamericano, sei volte Pallone d'Oro, con il Manchester City e il PSG in pole.

Il PSG potrebbe essere in prima fila davanti a Guardiola, legatissimo a Messi, per un motivo specifico. Il Manchester City, alla pari delle altre contendenti all'argentino, non si aspettava di poter realmente imbastire una trattativa con la Pulce e ha puntato tutto su Jack Grealish, assegnandoli la maglia numero 10 proprio nelle ore in cui il sudamericano veniva ufficialmente 'staccato' dal Barcellona.

Un punto che potrebbe portare il PSG ad essere la favorita per l'acquisizione di Messi, a meno che quest'ultimo non accetti un altro numero pur di giocare nel City. O in alternativa che Grealish rinunci alla 10 per l'eventuale arrivo del sudamericano in Premier League.

Grealish ha sempre indossato la dieci negli ultimi anni, mentre con l'Inghilterra veste la 7, attualmente sulle spalle di Sterling in quel di Manchester. Dovrebbe dunque avvenire un deciso cambio da parte di qualcuno davanti alla possibilità di ingaggiare Messi.

Difficile, però, che Grealish e Sterling rimangono inchiodati sulle loro posizioni, e numeri, se il Manchester City ricevesse il sì di Messi, con richiesta esplicita di continuare con la casacca 10. Dubbi, possibilità: sarà l'argentino a dover scegliere tra Ligue 1, Serie A, Premier, MLS o Bundesliga.