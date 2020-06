Messaggio Vidal? 'Like' ad un fotomontaggio con la maglia del Boca

Arturo Vidal ha gradito un fotomontaggio che lo ritrae con la maglia del Boca Juniors: i tifosi 'Xeneizes' sognano il cileno.

Arturo Vidal al Boca Juniors: chiamatela suggestione, chiamatelo sogno impossibile, ma è questa la voce che ultimamente gira negli ambienti 'xeneizes'. Alimentata recentemente da Gary Medel, che ha rivelato la voglia matta del connazionale di giocare con la squadra che fu di Maradona.

Una voglia più che ricambiata dal popolo del Boca che ha subito iniziato a sognare in grande: sui social sono apparsi molti riferimenti all'ex , tra cui un fotomontaggio che lo ritrae con indosso la 'camiseta' blu e oro tanto ambita.

Opera apprezzata dallo stesso Vidal che ha lasciato un 'like' per manifestare quello che ormai non è più un mistero, certificato anche dal fatto che il Boca Juniors è uno dei pochi club seguiti su Instagram insieme al .

Chissà che in futuro, quando sarà scaduto il contratto in essere (valido fino al 2021) con i blaugrana, Vidal non possa compiere una scelta di vita realizzando la sua ambizione di giocare alla 'Bombonera': come fatto da Daniele De Rossi che, prima di appendere gli scarpini al chiodo, si è concesso il privilegio di sentire cosa si prova scendendo in un campo con una delle tifoserie più passionali del pianeta.

Forse nemmeno il suo mentore Antonio Conte - che all' lo riabbraccerebbe volentieri - potrebbe fargli cambiare idea: perché il Boca, prima che una squadra, è un sentimento.