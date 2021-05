Messaggio razzista verso Aogo su Whatsapp: Jens Lehmann licenziato dall'Hertha

L'ex portiere si è scusato con Aogo dopo avergli inviato un messaggio dal contenuto razzista. Immediato il licenziamento da parte del club di Berlino.

Jens Lehmann , in passato portiere tra le altre di Milan, Borussia Dortmund e Arsenal è finito al centro di uno scandalo a sfondo razzista.

L'ex estremo difensore teutonico si è reso suo malgrado protagonista di un vero e proprio scivolone inviando un messaggio WhatsApp nel quale ha apostrofato come "quotenschwarzer" - che in italiano si può tradurre come "quota nera" - l'ex calciatore Dennis Aogo , presente negli studi di 'Sky Sport Deutschland' per commentare la sfida di Champions League Manchester City-PSG .

Oltre alla deplorevole uscita, la "frittata" è stata completata dal fatto che il testo del messaggio sia stato ingenuamente inviato proprio sul numero dell'ex centrocampista di Amburgo e Schalke, il quale non ha esitato a rendere di pubblico dominio la "gaffe" postando lo screen della conversazione sul proprio profilo Instagram.

"WOW dici sul serio? Il messaggio probabilmente non era destinato a me !!!".

Lehmann, successivamente intervenuto alla 'Bild', ha spiegato la sua versione dei fatti.

"Ho già parlato con Dennis al telefono e gli ho chiesto di perdonarmi se la mia dichiarazione è risultata irrispettosa. Non era affatto inteso in questo modo, ma in modo positivo. Come esperto di Sky, è ben informato e molto competente. E quindi aumenta anche la quota. È quello che volevo dire ma è stato un errore da parte mia metterlo. Dato che il messaggio è uscito dal mio telefono, me ne assumo la responsabilità. Era un messaggio privato ".

Scuse che evidentemente non sono bastate per alleggerire la sua posizione dato che in mattinata è arrivato il proverbiale benservito da parte dell' organigramma societario dell' Hertha Berlino , con tanto di comunicato a firma del presidente Werner Gegenbauer .