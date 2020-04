Il messaggio di incoraggiamento di Ronaldo: "Mi dissero che non avrei più camminato"

Ronaldo ha scritto un’emozionante lettera con la quale ha invitato i tifosi del Valladoli a tenere duro: “Ne usciremo più forti”.

E’ stato uno dei più grandi giocatori di ogni tempo, ma la sua è stata una carriera fortemente condizionata da gravi infortuni. Sono in molti a chiedersi dove sarebbe potuto arrivare Ronaldo senza i tanti problemi alle ginocchia che in molte occasioni l’hanno fermato, ma il Fenomeno spera che oggi quanto gli è accaduto da calciatore, possa essere di aiuto a tutti coloro che stanno vivendo momenti difficili.

L’ex fuoriclasse brasiliano dell', ha scritto una lettera indirizzata ai tifosi del Valladolid, club del quale è proprietario di maggioranza e presidente, per dare loro un incoraggiamento in questo periodo che è purtroppo destinato ad essere ricordato come uno dei più difficili della storia recente.

In uno dei passaggi della sua lettera, Ronaldo ha ricordato proprio l’infortunio che ha rischiato di porre fine in anticipo alla sua carriera.

“Il calcio mi ha insegnato molte cose. La più importante è quella del riuscire a superare le cose. Quando ho subito il mio primo e più grave infortunio al ginocchio, c’erano persone che dicevano che non avrei mai più giocato e che non avrei mai più potuto camminare. Mi sembrava che la mia vita mi fosse stata tolta. Fu in quei momenti che i miei limiti vennero messi alla prova, ho combattuto per far cambiare quelle opinioni e dimostrare a tutti che potevo fare ciò che più desideravo. Sono stati tre anni di riabilitazione molto duri, motivati dal desiderio di sentire ciò che potevo sentire solo sul campo, con la palla tra i piedi”.

Dopo tanta sofferenza è arrivato il momento del riscatto.

“Alla fine è arrivato quello che forse è stato il momento più emblematico della mia carriera: nel 2002, in , ho giocato una finale di Coppa del Mondo con il . Ho segnato due goal contro la . Per il mio Paese, il titolo di pentacempeòn; per me, la consacrazione del mio ritorno”.

Il Fenomeno ha ringraziato tutti i tifosi per la pazienza avuta in questo periodo nonostante le tante difficoltà.