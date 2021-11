Mertens show nella notte di Maradona: doppietta da favola e Lazio al tappeto

La notte del ricordo di Diego Armando Maradona restituisce al Napoli il ritorno alla vittoria e soprattutto la vetta solitaria del campionato.

Gli Azzurri, protagonisti di una prestazione dai tratti dominanti nei confronti della Lazio guidata dal grande ex Maurizio Sarri, si sono imposti davanti al proprio pubblico con un roboante 4-0 che certifica le ambizioni tricolore della truppa di Luciano Spalletti.

Una grande notte, illuminata dallo show di uno scatenato Dries Mertens. Il belga, schierato al centro del tridente d'attacco al posto dell'infortunato Osimhen, ha rubato la scena piazzando un uno-due da urlo.

Dopo il vantaggio lampo targato Zielinski, il numero 14 partenopeo è salito in cattedra firmando il raddoppio al 10': al culmine di straordinaria azione manovrata del Napoli, la sfera arriva proprio all'attaccante belga - su invito di Insigne - che prima sdraia Patric con una finta prima di eludere l'opposizione di Luiz Felipe con un destro telecomandato che non lascia scampo a Reina.

Finita qui? Assolutamente no. Allo scollinare della mezz'ora di gioco, l'attaccante di Lovanio si inventa la seconda perla di serata: suggerimento di Lozano e destro di prima intenzione che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Al 'Maradona' è il tripudio.

Dopo il guizzo di San Siro contro l'Inter ecco servita la prima doppietta della stagione in un altro big match del campionato.

Numeri che fanno sorridere il tecnico di Certaldo, conscio di aver recuperato una pedina fondamentale che possa non far rimpiangere l'assenza di Osimhen.

Prima di inscenare un mese di novembre da urlo, Mertens non segnava da 196 giorni, poi dalla sfida contro il Legia Varsavia in Europa League sono arrivati 4 goal in 5 partite:

"Esaltare soltanto Mertens sarebbe riduttivo perché la prestazione di squadra è stata incredibile. È la vittoria più bella del mio Napoli".

Parole e musica quelle di Luciano Spalletti a 'Sky': il suo Napoli è il nuovo padrone del campionato. E con un Mertens così nessun sogno può essere precluso.