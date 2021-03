Merson è certo: "Kane meglio di Lewandowski, il polacco distrugge solo in Germania"

L'ex giocatore dell'Arsenal vota il connazionale: "All'ultimo Mondiale non ha toccato palla, Kane ha vinto la Scarpa d'Oro".

Nel 2020 ha vinto quasi tutto, a livello personale e di squadra. Capocannoniere della Bundesliga, della Champions League, miglior giocatore ai The Best, medaglia d'oro in ogni competizione con cui ha giocato. Robert Lewandowski, però, non sarebbe il miglior bomber del mondo.

Ad affermarlo è Paul Merson, leggenda dell'Arsenal di anni '80 e '90, che dalle colonne del Daily Star ha parlato del tedesco come sicuro secondo dietro al connazionale Harry Kane. L'attaccante del Tottenham è tra i più prolifici giocatori al mondo senza dubbio, ma a livello di numeri molto distante da Lewandowski.

Sia in campionato, sia in Europa, Lewandowski ha segnato decisamente di più rispetto a Kane, ma per Merson l'inglese è avanti:

"Lewandowski ha vinto il premio Fifa Best Player lo scorso anno, ma credo non sia bravo quanto Harry Kane. Il polacco distrugge tutto solo in Germania. Kane lo fa in Premier League. Poi, non ricordo Lewandowski abbia toccato palla all’ultimo Mondiale, mentre Kane ha vinto anche la Scarpa d’oro".

Fuori dalle competizioni europee con il suo Tottenham, Kane proverà a salvare la propria stagione in maglia Spurs grazie alla finale di League Cup e all'ultima parte di Premier, in cui la formazione londinese è fuori dai primi posti. Per Lewandowski invece primo posto in Bundesliga e quarti di Champions conquistati agevolmente.

A livello di Nazionali, invece, sia Kane che Lewandowski giocheranno l'Europeo itinerante previsto in diverse città del Continente tra meno di tre mesi: difficile però per l'inglese superare il collega d'attacco in termini di premi personali, visto e considerando come il tedesco sia in prima fila con Mbappè e Haaland per la conquista del Pallone d'Oro.

Per Lewandowski sono 42 le reti nel 2020/2021, 5 delle quali in Champions League. Kane è invece fermo a 27, con 8 goal tra preliminari e fase finale di Europa League.